Pikimad sõjad on kestnud isegi tuhandeid aastaid

Veebruaris alanud sõda Ukrainas on kestnud küll juba üle poole aasta, kuid samas on lootust, et ukrainlaste hiljutiste edukate vasturünnakutega saadakse Vene okupantidest peagi lahti. Samas on võimalus, et see jääb venima ja võib kesta aastaid või aastakümneid. Pikim sõda on näiteks teadaolevalt väldanud lausa 2259 aastat.