PUNANE SUVI: suurte rassirahutuste periood mõjus mustanahalistele ameeriklastele äratuskellana

Ameerika Ühendriigid liitusid I maailmasõjaga alles üsna lõpus – 1917. aasta kevadel. Varem polnud sekkumist toetanud ei president Woodrow Wilson ega ka avalik üldsus. Ent kuna Saksamaa allveelaevad hakkasid uputama neutraalseid kauba- ja reisilaevu, ei saanud jääda ka USA enam kõrvaltvaatajaks. Viimase pitseri vajutas otsusele siiski see, et Saksamaa palus toetust Mehhikolt – vastu lubasid sakslased territooriume, mille Mehhiko oli 19. sajandi keskel USA-le kaotatud. See oli juba otsesem oht, mistõttu saatis Wilson miljonid sõdurid (suurem osa neist mobiliseeritud) Euroopasse.