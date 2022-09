CHARLES LEROUX' HUKKUMINE: mis sai kogenud vettemaandujale saatuslikuks Tallinna lahel?

Charles Leroux, kelle sünninimi oli hoopis üsna tavaline Joseph Johnson, sündis 31. oktoobril 1856 Connecticuti osariigis väikeses Waterbury linnas. Korduvalt on väidetud, et Leroux oli USA presidendi Abraham Lincolni (1809–1865) õepoeg, kuid see on tühi väide, sest Lincolni ainuke õde Sarah Lincoln Grigsby suri juba 1828. aastal ja tema ainuke vend Thomas Lincoln Jr. kolme päeva vanusena 1812. aastal.