KELM VÕI IMEMEES? Siiani arutatakse, kas Šotimaalt pärit Daniel Home tõepoolest oskas lennata

Laskis end uurida: „Mul on hea meel, kui suudate neid nähtusi mingil määral selgitada, ja olen valmis osalema kõigis mõistlikes katsetes. Mul endal pole nende jõudude üle võimu. Mina ei kasuta neid, nemad kasutavad mind. Juhtub, et nad jätavad mind mitmeks kuuks maha, kuid siis ilmuvad nad taas kahekordse jõuga. Ma pole midagi muud kui passiivne instrument,“ on Home kirjutanud.