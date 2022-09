FOTOLUGU | Muusik Airi Allvee: olen uhkusega maainimene!

Muusiku ja õpetaja Airi Allvee (50) elu keskpunkt ja rahukoht on tema vanavanemate talu Pärnumaal. Seal on Airi iseseisvalt toimetanud ja elanud 2005. aastast. Kauni talukohaga on ta olnud tihedalt seotud juba lapseeast. „Minu lapsepõlve ilusaimad aastad möödusid just siinsamas majas,“ räägib Airi. „Ma ei mäleta üldse, et mul oleks lapsepõlves midagi halba olnud. Minu meelest oli mul kuldne lapsepõlv.“