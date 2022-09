NEETUD PÄRAST SURMAGI: enesetapjad elavaid kimbutamas

Uskumus, et pärast surma jääb kummitama selle inimese hing, kes on siit ilmast lahkunud ootamatult, ebaloomulikult või tavatul teel, on ülemaailmne. Tavatuks surmaks loetakse näiteks mõrva, õnnetust või enesetappu. On usutud, et kui inimene sureb enneaegselt ja nõnda, et tal on jäänud elueesmärk täitmata või mõned olulised elulised asjad lahendamata, siis jääb selle inimese vaim kindlasti siinpoolsusesse elavaid kummitama.