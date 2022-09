NÕUKOGUDE SUPERKELM: 26aastane jooksus retsidivist võltsis end NSVLi kangelaseks

Purgini jultumus oli nii üüratu, et tema lugu on raske uskuda, kuid fakt jääb faktiks – selline inimene eksisteeris ja tegutses karistamatult otse Stalini hiigelsuure julgeolekuaparaadi nina all. Teda on nimetatud Ostap Benderi kuulsaks järeltulijaks, sest tema leidlikkus ja häbematus oli nii suur.