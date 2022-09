SUURRIIKIDEL JALUS: Vene tsaaririik annekteeris 1801. aastal Gruusia

Vahetult enne seda, 18. sajandil, ei olnud Gruusia olukord just eriti kiita. Selle kunagise soliidse kuningriigi territooriumi ja rahva pärast pidasid omavahel pikki võitlusi Türgi ja Pärsia, kuna paraku paiknes Gruusia nende kahe idaimpeeriumi piirialadel. Ja muidugi kannatasid neis võitlustes just grusiinid – linnu ja külasid põletati, rahvast tapeti või orjastati. Igal juhul lõppes sajanditepikkune võitlus sellega, et Gruusia kaotas igasuguse iseseisvuse ja autonoomia.