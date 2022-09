„SEE OLI VAJALIK KURJUS!“ Kolm noort Hollandi neidu võrgutasid natside sõdureid ja lasid nad seejärel maha

Kui natsid 1940. aasta mais Hollandi vallutasid, olid kõik kolm tulevast vastupanuvõitlejat alles teismelised. Kommunistlike vaadetega üksikema Trijntje käe all sirgunud õed Freddie ja Truus Oversteegen (toona vastavalt 14- ja 16aastane) olid sõja puhkemisest vapustatud. Freddie meenutas hiljem, et see tundus talle toona kohutavana: „Haarlemit aina pommitati. Nad [natsid] sõitsid läbi linna avatud veoautodega, mis transportisid vaid linadega kaetud laipu.“