ASERBAIDŽAANI MAFFIA: heroiini abil rahastati võitlust Mägi-Karabahhis ning armeenlastega leiti üksmeel vaid legendaarse ristiisa matustel

Aserbaidžaani mägine maastik ning selle asukoht Aasia ja Euroopa ristumiskohas on muutnud riigi organiseeritud kuritegevuse jaoks ideaalseks paigaks. Sellele on aidanud kaasa ka Mägi-Karabahhi konflikt ning asjaolu, et riigi juhtkond – pea kolm kümnendit Aserbaidžaani valitsenud vastuoluline Alijevite dünastia – pole kunagi eriti innukalt allilmaautoriteetide vastu võidelnud. Samuti lokkab riigis korruptsioon.