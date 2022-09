SALADUSLIK „PEIGMEES“ JA KUMMALISED KIRJAD: Beaumonti laste traagilist kadumist ei suutnud lahendada politsei ega selgeltnägija

Ehkki Austraalia jaoks on tegemist pidupäevaga, meenutatavad mõned Adelaide'i inimesed südasuvist 26. jaanuari ilmselt jätkuvalt äärmiselt traagilises võtmes. Nimelt sel kuupäeval 1966. aastal kadus kohalikus rannas – väga lähedal paigale, kus veidi enam kui 18 aastat varem leiti müstilise Somertoni mehe surnukeha – kolm väikest last. Ehkki saladuslikku kahtlusalust on kirjeldatud üsna põhjalikult, osutus tema tabamine politseile ja ka juhtumisse kaasatud selgeltnägijale liiga keeruliseks ülesandeks.