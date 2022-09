TARTLASTE HULLJULGE PAADIMATK: 11 000 kilomeetrit, kaks hukkunut…

Tänavu möödub 50 aastat kümne tartlase hullumeelsest ettevõtmisest teha viiel väikesel mootorpaadil ring peale tollase Nõukogude Liidu Euroopa-osale. 1972. aasta varasuvel teele asudes ei osanud me veel arvata, et meie matk venib ajaliselt üle kahe korra ehk kahe kuu võrra pikemaks kui algul mõeldud. Me ei teadnud, et tagasi koju Tartusse jõuab 28. septembril plaanitud kujul – paatidel – vaid kolm paati ja kolm meest. Ega teadnud sedagi, et kaks meie kümneliikmelisest seltskonnast ei jõua koju enam kunagi.