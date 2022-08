POSTRIPOISS JA -BEEBI: natsid värbasid juudist noormehe foto abil sõdureid ja nimetasid juudiplika kauneimaks aaria lapseks

On väidetud, et Saksa natsionaalsotsialismi kõrgajal polnud juudi jaoks kõige ohutumaks kohaks ei pööningul asuv peidik ega mets, vaid Adolf Hitleri sõjavägi. Vormi selga tõmmanuna muutus tagakiusamist kartnud inimene sisuliselt nähtamatuks. Hinnanguliselt võis Natsi-Saksamaa armees teenida II maailmasõja jooksul kuni 150 000 juudi juurtega sõdurit. Ajaloolased on leidnud, et nende seas oli ka vähemalt kaks marssalit ja kümme kindralit. Lisaks premeeriti umbes 20 juudi verd sõdurit Saksamaa kõrgeima sõjalise autasu Raudristi Rüütliristiga.