Igor Gräzin | Meie tee: Balti ketist MRP salaleppe tühistamiseni

Euroopa Parlamendi hoone pikas koridoris on silt, et see kannab nime Balti keti koridor. Balti kett oli aga 23. augustil 1989. aastal Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) allakirjutamise 50. aastapäeval korraldatud katkematu inimkett, mis algas Tallinnas ja lõppes Vilniuses. Selle idee oli MRP ühiselt hukka mõista ja nõuda meile tagasi sellega ära võetud vabadust. Möödus veel pool aastat ja sama aasta jõuluõhtul kuulutas NSVLi rahvasaadikute kongress MRP tühiseks, mis oli uskumatult kõva poliitiline saavutus, sest meie, Eestist valitud rahvasaadikud ei julgenud ju veel mais nõuda enamat, kui leppe olemasolu tunnistamist.