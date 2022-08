KOGUJA | Suhkrupakikeste koguja Lilia: arvatakse, et kogun suhkrut, aga tegelikult ju mitte!

Pärnumaal Lääneranna vallas Kõmsi külas pistab kortermaja rõdult rõõmsalt peanupu välja ja lehvitab tulijatele tegus naine Lilia Urb (39) – kolme tütre ema, külaseltsi esinaine, naiskodukaitsja, noorsootöötaja ja ehituspoe klienditeenindaja, kes kogub pisikesi suhkrupakikesi. „Inimestele on võõras, et üldse midagi sellist kogutakse. Kui me kuskilt kohvikust suhkrut kaasa küsime, saame tihti üllatava küsimuse: „Kas te kogute suhkrut?“ Ja siis vastame kohe: „Ei, pakke!“