KUMMITUS | KODUKÄIJAD, HINGED, KUMMITUSED: miks mõni peale surmagi rahu ei saa?

Kõigepealt tuleb selgeks teha, kes on kummitus, kes on vaim ja kes on kodukäija. Surnute vaime on Eestis eri paigus ja sõltuvalt asjaoludest kutsutud erinevalt. Kui näiteks algul on surnu vaimu kutsutud kirderannikumurdes peaasjalikult kummituseks, siis hilisemal ajal on see nimetus kinnistunud suuresti just mõisates või lossides elutsevatele, n-ö siniverelistele hingedele. Samuti ei tule just sageli ette, et mõni giid räägiks näiteks Tallinna vanalinna majades ringi liikuvatest kodukäijatest. Või siis vastupidine näide: kord Põlvamaal välitöödel uurisin, kas külas kuskil kummitusi ka leidub ning sain eitava vastuse. Aga seejärel kiiresti sõnastust muutes ja kodukäijate kohta küsides selgus, et ühes talus pidi üks surnud mees vahel kolistamas käima küll.