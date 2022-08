Kui filmimees Theodor Luts ühe korraliku filmikompanii tegemise ideele tollase majandusministri Mihkel Punga juurde toetust otsima läks, sai ta esialgu külma duši osaliseks. Minister teatas: „Üht korralikku filmitööstust meie väikeses Eestis ellu kutsuda, no kas teate...“ Luts on meenutanud: „Seletasin filmi tähtsust rahvakasvatuslikust seisukohast, lisades, et filmi kaudu on võimalik meie rahvuspropagandat kanda ka kaugematesse maakolgastesse. Jutustasin, kuidas Kaitseliidu rändkino oli näidanud piiriäärsetes külades „Noori kotkaid“ ja kuidas selle tulemusena eriti noorte keskel oli rahvuslik iseteadvus tõusnud. See kõik ei aidanud, filmitööstust Eestis peeti võimatuks!“