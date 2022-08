LEGENDAARNE EMIL LAANSOO: „Milli laborist“ käisid läbi pea kõik omaaegsed estraaditähed

Pole vist liialdus, kui väita, et Emil „Mill“ Laansoo pilli järgi on laulnud pea kõik 1950.-1960. aastate Eesti lauljad. Georg Ots, Artur Rinne, Kalmer Tennosaar, Heli Lääts, Uno Loop, Tiiu Varik, Vello Orumets, Voldemar Kuslap, Els Himma, Eesti Raadio meeskvartett, hiljem juba ka Jaak Joala ja Ivo Linna… Tipud niikuinii, kuid üle 20 aasta tegutsenud Emil Laansoo ansambel kujunes ka noorte lauljate kasvulavaks, mida kutsutigi koduselt „Milli laboriks“ ja mis esitas rohkesti Eesti heliloojate uudisloomingut. Huvitava nüansina peaks aga mainima asjaolu, et Laansool polnud kunagi ambitsiooni esineda solistina, kuigi tema võimed nii süva- kui ka levimuusikas seda võimaldanuks.