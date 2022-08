PUNASÕDURID, TANKID JA LENINID: Euroopas on punamonumente kõrvaldatud kolmes laines

Venemaa agressioon ja sõda Ukrainas on tõstatanud Kesk- ja Ida-Euroopas taas küsimusi punamonumentide koha üle vabas ühiskonnas. Kui Nõukogude Liidu lagunemine andis kommunistliku ikke all kannatanud rahvastele võimaluse rõhuvatest sümbolitest vabaneda, jäid paljud sambad ja kujud siiski püsima. Mõned neist muutusid iseseisvunud riikides venemeelse vastuhaku sümboliks. Nüüd on aga Euroopas puhkenud punamonumentide kõrvaldamise kolmas laine.