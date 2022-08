ZINAIDA REICH: kahele Vene kultuuri suurkujule muusaks olnud näitlejannale võis saada saatuslikuks Stalinile kirjutatud terav kiri

1934. aastal külastas kuulsat Meierholdi teatrit ka Jossif Stalin isiklikult. Etenduses „Kameelia daam“ mängis peaosatäitjat taaskord ei keegi muu kui Zinaida Reich. Toda rolli psühholoogiliselt keerukas, ent kunstiliselt kaunis teatritükis on peetud näitlejanna karjääri üheks paremaks soorituseks. Seda kõike oli aga Stalini meelest „liiga palju“. Teatrisaalist lahkudes oli Nõukogude Liidu juht sügavalt pettunud ja kirus etenduse liigset esteetilisust. Kriitika taustal kirjutas Reich Stalinile hiljem terava kirja, kus ta sõnas, et too lihtsalt ei mõista moodsat kunsti. Ilmselt jäi solvang Stalinile meelde.