„MA EI USU, ET SEE ON MINU POEG!“ Jäljetult kadunud poisi ema pidi politsei sunnil viima koju võhivõõra lapse

1928. aasta 10. märtsi hommikul tervitas Los Angelese elanikke kaunis kevadilm. Tegemist oli laupäevaga, mistõttu kogunesid kohalikud lapsed juba varakult mänguväljakutele ja tänavatele mängima. Sellist kavatsust polnud aga üheksa-aastasel Walter Collinsil, kes küsis emalt raha, et minna lähedalasuvasse kinno filmi vaatama. Üksinda last kasvatanud Christine tuli pojale vastu ning kergitaski Walteri heameeleks kukrut. Naine ei osanud kuidagi ette ennustada, et näeb rõõmsalt õue tormanud võsukest viimast korda.