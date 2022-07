ÜHE MAJA LUGU | Eesti suurim puithoone

Hoone on iseloomulik näide 19. sajandi teise poole historitsistlikust arhitektuurist, toona spetsiaalselt haiglaks ehitatud puithoonest. Tegemist on kahe tiiva ja keskosaga kahekorruselise ehitisega. Eenduvad tiivad asuvad hoone keskel ja külgosadel. Maja fassaad on kaetud rõht- ja püstvoodriga, mida ilmestavad kolmnurkviilud, kassetid akende all, profileeritud talaotsad, simsid ja karniis. Ajaloolise kliinikuhoone portaal on valgmikuga kahetiivaline uks, mille tiibades on liidetud klaasipinnad ja vana tahveldise elemendid. Netopinda on seal üle 3000 ruutmeetri. Nii on kirjeldatud maja kultuuriväärtuste registris.