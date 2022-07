ROOTSI KUNINGA JÄLJED EESTIS: küll haud, küll puud ja kivid

Vanad sõjakäigud ja võimumeeste tegevusega seonduv on rahvajuttudes alati palju kõneainet pälvinud. Nii on näiteks Eesti rahvaluule arhiivis terve hulk lugusid, mis seonduvad Rootsi kuningaga. Enamasti on nende peategelane küll Põhjasõja-aegne väejuht Karl XII, aga Läänemaalt on kogutud ka lugusid, mis räägivad rootslaste palju varasemast sõjakäigust: nimelt on ühe keskaegse Skandinaavia kroonika andmetel aastal 600 tulnud Eesti aladele sõdima ja hiljem siin ka hukkunud Rootsi kuningas Ingvar.