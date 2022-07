JOHAN LAIDONER ENDA KÜÜDITAMISEST: „Miks ma ei põgenenud välismaale? Põgeneb see, kes kardab vastutust.“

Kes oli Johan Laidoner? Tegelikult oli selle nime taga vähemalt kaks isiksust. Laidoner, kes viis meid vabadussõjas võidule, ja Laidoner 20 aastat hiljem, kes alistus sellesama riigi survele, mille vastu ta varem nii edukalt võitles. See alistumine läks talle endalegi kalliks maksma – 19. juulil 1940 küüditati Laidoner oma Viimsi mõisast koos abikaasa Mariaga Venemaale, kus ta vangilaagris ka suri ja maeti nimetusse ühishauda. Ta ei põgenenud küüditamise eel välismaale, kuigi seda võimalust pakkusid talle nii Saksamaa, USA kui ka Rootsi saadik. „Põgeneb see, kes kardab vastutust oma tegude eest või kardab füüsiliselt oma elu eest,“ on ta selle kohta ise oma poliitilises testamendis kirjutanud.