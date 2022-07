Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tuglased sõja eest Tartust võssa pagesid

10. juulil. Sõda käib. Jaan Kärner tuleb ootamatult meile, ise purupurjus. Haliseb. „Mis meist saab? (Eesti Nõukogude Kirjanike organiseerimistoimkonna esimees) August Jakobson on jalga lasknud. Pole jäetud mingeid korraldusi. Aga mul on granaadid taskus!“ Hulk arreteeritud mehi on suletud kuhugi keldrisse. Eriti sõjakas on keegi Läti hävituspataljoni naine, kes käib ringi revolver vööl, silmad punased peas. Lukustame uksed ja õuevärava…“