Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tabati kommunistide Tädi, aga Onu oli ikka jooksus

Keegi õuesviibinuist ei osanud arvata, et nende silme all peeti kinni tähtis kominterni naisagent hüüdnimega Tädi. Kinnipidamisel nimetas ta end Katarina Mägiks, ülekuulamisel poliitilises politseis ütles aga, et on Nõukogude Liitu kodanik Katarina Telliskivi. Läbiotsimisel leiti tema taskust kümne padruniga laetud mauser, aga ka mitmesuguseid märkmeid, Mopri (vangistatud revolutsionääride toetusorganisatsioon) abiraha saajate nimekiri jms.