Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis lokkas Venemaalt toodud salabensiini müük

„Tuleb tunnistada, et Vene kütusega äritsevaid nurgataguseid ei pea sugugi tikutulega taga otsima. Juba ainuüksi Google'i otsingusse sisse toksitud fraas „Vene kütuse müügikohad“ annab palju tulemusi. Sõbrad soovitavad eksperimendi tegijal kasutada mõnda vanemat autot. Kõige parem on vähemalt 15aastane Audi 100. See on Vene kütuse ostmise auto. Tuleb lihtsalt minna garaažide juurde, kus veidi rohkem autosid või inimesi ja küsida, et teil pidi siin bensiini müüdama. Tõenäoliselt juhatatakse kuhugi edasi.“