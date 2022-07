Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas paljukannatanud Balti Ekspress järsku Venemaale eksis

Ühe näitena pahandustest olgu ajalehtedes 4. juulil 1996 avaldatu: „Balti jaama siseneva Balti Ekspressi vedur sõitis eile kell 12.04 Paldiski maantee viadukti juures rööbastelt maha. Veduri sabas oli kuus vagunit. Eesti Raudtee liikluskorraldaja sõnul inimesed vigastada ei saanud ja tulid jala perroonini. Balti Ekspress on luksusrong, mis on mõeldud sõiduks Tallinnast Varssavisse ja tagasi. See, et vahepeal reisijad Šestokais tavalisse kohalikku Poola kapsaussi kupatatakse, on alatult maha vaikitud. Niisiis saavad reisijad kalli raha eest vahepeal ka muistset päritolu raudteeveeremi mõnu maitsta. Rööbastelt maha sõitnud veduris viibinud kinnitamata andmetel „vedurijuhi lähedane sõber“. Kes raudruuna tegelikult juhtis, on seni teadmata. Kas see oli lähedane sõber või ikka mees, kes saanud kutsekoolis veduriohjaja kuldaväärt kutse?“