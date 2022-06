Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis vihtlemismasinaid leiutati ja need kõva valu andsid

Patendiamet avaldas oma registris vihtlemismasina kasuliku mudeli kirjelduse, teatas Eesti Ekspress 30. juunil 2011.„Innovaatilise vidina arendas välja seltskond tartlasi eesotsas Vambola Irdi, Ivar Kuusiku ja Innar Tõruga. Olmetehnika alla liigitatud leiutis koosneb kiirusreguleerijaga varustatud elektrimootori jõul töötavast vändamehhanismist. Varem on Eesti kirjanduses mainitud vihtlemise masinana vokki või vankriratast, mille kodarate külge on kinnitatud vihad. Sedalaadi pöörlev ratas olevat leiutajate hinnangul aga ebameeldiv, sest vihtade ladvad liiguvad kohal mööda ringjoont. Kuid käsitsi vihtlemine on vihtlemismasina autorite arvates lihtsalt füüsiliselt energiakulukas ja väsitav.“