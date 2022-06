Tõnis Eriliau lehesaba | Kuidas sada aastat tagasi otsustati: riigilipp olgu sinimustvalge

Riigilipu üle oli arutletud juba 1919. aastast saati. Paljud olid kolme laiuga lipu vastu, et see tuletavat meelde tsaari-Venemaa ja ka Saksamaa lippe. Väga sooviti ristiga lippe nagu need on Skandinaavia riikidel. Tuletati meelde ka seda, et eestlased on aastasadu omistanud ristimärgile erakordset väge ja võimu ja rist on lisaks sellele, et ta kaitseb ka üleüldise õnne märk. Siis leiti ka seda, et ehk pole ülepea õige EÜSilt tema lipp ära võtta ja see ei klapiks kuidagi, kui ühel üliõpilasorganisatsioonil oleks riigiga ühine lipp. Ka olevat praegu kavatsetav värvikombinatsioon liiga sünge ning pealegi pleekub sinine kiiresti.