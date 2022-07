SINISTE JA PUNASTE SAALIDE OHVRID: traagiline põleng lõpetas kümne Tallinna heidiku eluküünla

Pealinna kodutud ootavad pikisilmi soojemat aega, mil saaks muretumalt elu nautida. Kuid märtsikuu lõpp ei too oodatud kevadet ning ilmad on endiselt külmad. Öösiti langeb temperatuurinäit lausa 15 pügalani alla nulli ja ega päevalgi plusskraade lagedale ilmu. Nii kooserdavad heidikud igal õhtul mõne peremeheta lobudiku juurde ja katsuvad seal öö mööda saata – vähemalt on seinad ümber ja katus pea kohal, ehkki sageli osutuvad need üsna hõredateks.