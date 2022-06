Raua tänava lahingu viimased ohvrid: kangelastele austust avaldanud spordikuulsus ja kaaslased surid karistuseks vangilaagris

Nn. Raua tänava lahingu fakt on Eestis üldteada. Sellele on pühendanud ajaloolane Hanno Ojalo ja uurija Reet Kõrver oma raamatu „Raua tänava lahing“ (2010). Kuid sel traagilisel sündmusel on veel proloog, uute ohvritega. Kurjategija jääb muidugi samaks – uus võim ja nende verekoerad NKVD-st.