Hispaania tuntuim arhitekt Antoni Gaudí suri kui haledaim kerjus

„Ma ei tea, kas anname selle kraadi geeniusele või hullule. Seda näitab vaid aeg!“ kuulutas Barcelona ülikooli arhitektuurikooli juht noorele Antoni Gaudíle. Katalaani arhitekti tähtsaim teos, Sagrada Família katedraal on tõepoolest hullumeelne projekt. Liivalossiga sarnanevat hiigelkirikut on ehitatud juba 140 aastat, aga paraku pole see veel ikka valmis.