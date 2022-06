Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tuli neelas 100 aastat püsinud Tartu puusilla

„Hästi tõrvatud plankides ja palkides lagunes tuli kiiresti laiali, millele veel kõva tuul, mis silla all tugeva tõmbuse sünnitas, hoogu andis,“ kirjeldas Postimees. „Et vesi hästi käepärast, töötavad peagi mitu pritsi. Kuid tuule tõmbuse tõttu on ülepritsitud kohad pea jällegi tules. Asutakse silla pealmiste plankide ära kangutamisele, et tulele, mis peaasjalikult silla tihedates aluspostides laiali on lagunenud, pritsidega lähemale pääseda… Kui kolm tundi väsimata töötatud, on tuli täielikult kustutatud. Kuid silda lähemalt silmitsedes võib näha, et aluspostid on niivõrd läbi põlenud, et koormaga ülepääsemine täiesti võimata. Avaldatakse arvamust, et aluspalgid ka inimese raskuse all murduda võivad.“