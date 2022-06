Urmas Alender: „Mis avaneb mu ees, kui jõuan alla, kus põleb laternaid, et valgustada teed?“

„36aastane Tallinna rokkmuusik Urmas Alender on taotlenud asüüli Rootsis pärast tema kauaaegse väljasõiduviisa lõppemist, mis oli antud esinemisteks Soomes. Alender sõitis Stockholmi ja läks otsekohe politseisse taotlema poliitilist asüüli. Urmas Alender on Dagens Nyheterile jutustanud nendest raskustest, mille ette N. Liidus moodsa rokkmuusika viljelejad satuvad. Alender, kes on 70aastatest saadik olnud kitarrist ja solist Rujas, ütleb lehele: „Asudes Rootsi elama, loodan jätkata muusika ja tekstide kirjutamist ning sel viisil ühtlasi mõjutada olukorda Eestis,“ laenab Stockholmi Eesti Päevaleht Dagens Nyheteri kirjutatut.