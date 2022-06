Lahendamatu saladus: kuhu on maetud Eestis tapetud svealaste muinaskuningas Ingvar

Svealaste kuningas Ingvar tuli 600ndatel suure sõjaväega Eestisse kättemaksuretkele, kuid hoolikalt ette valmistatud sõjakäik (Ingvar tulnud koguni 30 laevaga) lõppes õnnetult. Andes küll ainet paljudeks lugulauludeks. Kõige põhjalikumalt võttis need Ingvari lood kokku Snorre Sturleson oma Ynglinga-saagas. Küll alles 13. sajandil. Snorre tugines Norra kuninga Haraldi hoovkonnaluuletaja Tjodolfi lugulaulule. Need on pärit 9. sajandist. Arvata võib, et 300 aastat pärast Ingvari sõjaretke olid paljud asjad juba inimeste mälust kadunud või moondunud, saati siis 600 aasta möödudes, ja nii ei tea me tolle legendaarse kuninga lahingu- ja matmispaigast täpsemalt midagi.