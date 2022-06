NATSIPROPAGANDA ESILEEDI: Adolf Hitler oli Leni Riefenstahlist ja tolle murrangulistest filmidest lummatud

Kahtlemata sündisid Natsi-Saksamaa säravamad propagandafilmid vastuolulise Leni Riefenstahli käe all. Ehkki naine ei kuulunud ise natsiparteisse, andsid tema linateosed ilmselt miljonitele sakslastele tõuke Adolf Hitleri toetamiseks. Režissööril oli ka mitmeid vaenlasi, ent see teda ei kõigutanud – Riefenstahl oli füüreri kõigutamatu kaitse all, mis tekitas aga ka jutte, et nende vahel särises sõprusest midagi enamat. Hiljem nimetas ta aga Hitleriga kohtumist oma elu suurimaks katastroofiks.