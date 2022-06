„OLED SA TONT VÕI INIMENE?!“ Maa-alused käigud on täis ootamatusi

Lood maa-alustest käikudest, maa alla peidetud salateedest või tunnelitest on Eesti folklooris üsna levinud. Eeskätt seostuvad need lood kas suuremate linnade, mõisate või paikadega, kus on olnud olulisi kaitserajatisi. Paljud maa-alused käigud on tõepoolest ka päriselt olemas ja neid on võimalik praegugi külastada, näiteks Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi kompleksi kuuluvad bastionikäigud Tallinnas, mis pärinevad 17.-18. sajandist.