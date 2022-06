PILDIALBUM | Kirjanik Mika Keränen: „Tunnen, et olen eelkõige Karjalast – see on nagu Soome setu!“

Nii väiksematele kui ka suurematele raamatuhuvilistele oma ohtrate raamatutega lugemisrõõmu pakkuv kirjanik Mika Keränen elab Eestis juba pea 30 aastat. Peamiselt seostatakse Keräneni Tartus asuva Supilinna linnaosaga – on see ju paljude tema sulest pärinevate teoste tegevuspaik. „Võib öelda, et minu vari uitab Supilinnas,“ naerab Mika enda inspiratsioonipaigast kõneldes. Mainitud linnaosas ta siiski kunagi elanud ei ole, ehkki sageli nõnda arvatakse.