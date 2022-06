USKUMATUD PÖÖRDED: legendaarset heliloojat ähvardanud Läti sarimõrvar tappis juhuse tahtel endise natside spiooni, KGB agendi ja Nõukogude armee luureametniku

1975. aasta pimedal sügisõhtul helises legendaarse Läti helilooja Raimonds Paulsi korteris telefon. Toru haaranud Paulsiga soovis rääkida ärritunud mees, kes nõudis lätlaselt 17 000 rublat. Esialgu arvas helilooja, et keegi mängib talle vingerpussi, ent kui telefonist kostuv hääl hakkas ähvardama Paulsi lähedasi, viskas too toru hargile. Pianist ja hilisem kultuuriminister ei teadnud toona, et talle helistas mitu inimest tapnud hullunud mõrtsukas.