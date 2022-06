Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlaste, lätlaste ja leedulaste hiigeltöö viljana tuli Balti vabaduspäev

„Selle tehingu tulemusena küüditati sajad tuhanded Balti riikide kodanikud Nõukogude Liitu, kus paljud surid vangilaagrites ja sunnitööl. Selle suure inimliku tragöödia tumedaim päev oli 14. juuni 1941, kui Venemaalt ümberasujad võtsid üle küüditatute kodud ja töökohad… Me jääme rahvana pühendunuks individuaalsete inimõiguste ja vabaduste säilitamisele kõigi rahvaste jaoks ning loodame tänasel erakordsel päeval, et vabaduse õnnistus saab ühel päeval osaks ka vaprate Eesti, Läti ja Leedu rahvaste elus. Ühendriikide Senat on volitanud ja palunud presidenti kuulutada 14. juuni Balti vabaduse päevaks.“