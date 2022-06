LIDICE VERESAUN: natsid karistasid julgeolekujuhi tapmise eest väikest Tšehhoslovakkia küla, mille olemasolu püüti täielikult kustutada

On 9. juuni õhtupoolik aastal 1942. Natsi-Saksamaa väeosad koos neile truudust vandunud kohalike seadusesilmadega on ümber piiranud Tšehhoslovakkia kaevandusküla Lidice, lubamata sealjuures külaelanikel lahkuda. Ööl vastu 10. juunit alustavad natsid lihtinimeste vastu verist karistusaktsiooni – neid kannustab meeletu iha maksta kätte loetud päevad varem Prahas langenud Kolmanda Reichi julgeolekujuhi Reinhard Heydrichi eest. Sadadele karjetele ja püssilaskudele järgnenud päeval kõlab raadios natside ametlik teade: „Kõik hooned Lidices on tehtud maatasa ja küla nimi on igaveseks kustutatud.“