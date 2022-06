Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas ja miks etendas teater „Reformierakonna juhatuse koosoleku“

Michal tegi koos varem Reformierakonna kontoris töötanud riigikogulase Kalev Lilloga ühisavalduse, et Meikari väited, nagu poleks ta erakonnale annetanud oma raha, on „üllatavad ja kahetsusväärsed“. Riigiprokuratuur alustas kähku uurimist, kuulas Meikarit üle neli tundi, hiljem ka veel mõnda, kes olid julgenud tunnistada, et nad võõrast raha kontorisse tassisid. Üks kuulsa perekonnanimega mees ütles algul, et temagi oli musta raha kandnud, aga teatas mõni tund hiljem, et ta olevat viinud raha hoopis parteikaaslase palvel, kes perekondlikel põhjustel ei saanud oma nime avalikustada. Parteikaaslase nimi on tal nüüd siiski mälust kadunud kui tina tuhka.