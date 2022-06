BRITTIDE REETLIKKUS: NSV Liitu saadeti surma kümneid tuhandeid kasakaid

Kui teine maailmasõda oli värskelt lõppenud, selgus Saksa poolel sõdinud kasakatele, et neid ootas Jalta kokkulepete kohaselt väljaandmine Nõukogude Liidule. Kuigi loovutada tuli vaid Nõukogude Liidu kodanikud, ei hakanud inglased, kelle okupatsioonitsoonis Austrias kasakate laagrid asusid, end kümnete tuhandete kasakate kodakondsuse uurimisega eriti vaevama – otsustati, et lihtsam on loovutada kõik ja nii anti punastele üle ka mitu tuhat Vene tsaaririigi valget emigranti, kellel Nõukogude kodakondsust polnudki. Plaan viidi 1.–2. juunil 1945 ellu jõhkrusega, mis ei jäänud alla NKVD sõdurite omale.