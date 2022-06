Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Balti Entente oli Moskva trumbiks Eesti lõplikul nurkasurumisel

„Seoses viimaste Nõukogude-vastaste sepitsustega Balti riikides tuleb minu arvates pöörata tõsist tähelepanu nõndanimetatud Balti Entente'i tegevusele... Korduvalt on ilmnenud Balti Entente'i Nõukogude-vastane suunitlus. See ilmnes eriti järsult Inglise-Prantsuse-Nõukogude läbirääkimiste perioodil 1939. aasta suvel… Ka käesoleval ajal on Balti Entente hõivatud kulissidetaguste Nõukogude-vastaste intriigidega. Pole välistatud, et rahvusvahelises olukorras toimunud muudatusi arvestades võib Balti Entente püüda (kui juba ei püüagi) ümber orienteeruda Saksamaale. Pärast kõike seda tõuseb küsimus – kas ei ole saabunud aeg võtta meie poolt tarvitusele reaalsed abinõud Balti Entente'i likvideerimiseks?“ kirjutas välisasjade rahvakomissarile Molotovile TASSi juht Havelson 2. juunil 1940.