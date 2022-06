Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas setud otsustasid, et vene keel ja kalender on ajast ja arust

Suurele rahvakoosolekule oli paarsada inimest kokku tulnud. Pikemalt kõneles piirimaade seltsi sekretär, rahva seas setude ristiisaks ja apostliks kutsutud Samuel Sommer. Ta ütles, et hariduse alal on Setumaal igal pool edusamme märgata, kuid koguduste elus on siiamaani kõik vanaviisi jäänud: kasutusel on vana kalender, teenistust peetakse vene keeles jms. „Nii kaua kui kirik vana rada edasi sammub ja endiselt setude venestamist jätkab, ei või uuendustel tagajärgi olla. Sellepärast ongi tingimata tarvilik, et koguduste elu rahvuslistel ja riiklikel põhimõtetel uuendataks,“ kinnitas Sommer.