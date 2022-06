„NEED, KES JOOVAD, POLE ELU VÄÄRT!“ Arhangelski Lihunik soovis puhastada nõukogude ühiskonda alkoholi tarbivatest naistest

1978. aasta alguses hakkasid levima kuulujutud, et Valge mere ääres asuvas Arhangelski linnas on võtnud koha sisse võigas sarimõrvar. Räägiti, et ta müüb ohvrite ihu tavalise sea- või veiseliha nime all. Kohalikes elanikes paanikat tekitanud roimar nimetati peagi Arhangelski Lihunikuks. Ise nimetas julm mõrtsukas end Sanitariks, kelle südameasjaks oli kogu ühiskond alkoholikuradi kätte sattunud naistest puhastada.