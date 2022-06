WINDERMERE'I LAPSED: koonduslaagrite õudused üle elanud noored äratati Inglismaa maalilises maakohas taas ellu

Holokausti käigus tapsid natsid hinnanguliselt kuus miljonit juuti, kellest umbes veerand olid alaealised. Pääseda õnnestus vaid vähestel koonduslaagritesse ja getodesse paigutatud lastel. 1945. aasta hilissuvel – kui sõda Euroopa pinnal oli lõppenud – viisid britid mitusada sõjast räsitud last Loode-Inglismaale Windermere'i järve äärde rajatud kompleksi. See oli koht, kus lapsed said tunda end taas inimestena.