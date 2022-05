SELETAMATU SURM: noore neiu laip vedeles mitu nädalat mahutis, mis varustas kogu hotelli joogiveega

2013. aasta veebruaris hakkasid Los Angelese kesklinna hotelli kliendid kurtma, et asutuse kraanivesi on muutunud tumedaks ning sellel on ebameeldiv maitse. Asja uurima asunud tööline tegi õõvastava avastuse – hotelli katusel asunud veemahutis hulpis noore naise alasti surnukeha. Mitte keegi ei teadnud, kuidas laip sinna sattus või kuidas 21aastane turist suri. Olukorda muutis veelgi keerulisemaks kõhedust tekitav liftikaamera video, mis kujutas noort naist veidralt käitumas, otsekui oleks ta kellegi eest põgenenud.