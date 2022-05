Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Saaremaalt loodeti saada ehtsat kodumaist siidi

Nende seas olid ka mooruspuud. Tallinna Posti kinnitusel tahtvat Mihkel Koppel Saaremaale siidiussikasvanduse rajada. Seal on talved leebemad kui mandril ja võib kasvamas leida näiteks eefeud (harilik luuderohi), mida mannermaal kasvatakse ainult toas pottides, arutles Tallinna Post. Enne I maailmasõda olla ka Vene põllutööministeerium arvanud, et saar on mooruspuude kasvatamiseks sobiv. Sealsel kehval pinnasel kasvavat need puud hästi ja andvat saarlastele tänuväärt lisasissetulekut. Tallinna Post ei teadnud küll, kas mingisuguseid katseid ka tehti enne, kui neli soovijat, riigi toetusrahaga taskus, saadeti Kiievi kubermangu Umani keskpõllutöökooli kursustele siidiussikasvatamist õppima. Umanis kasvasid mooruspuud vabas looduses, siidiusse kasvatati väikeses köetavas majas, kuhu viidi neile toiduks mooruspuulehti. Nii taheti ka Saaremaal teha.